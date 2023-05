0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Da sabato 6 a lunedì 8 maggio 2023 presso varie location. Eventi organizzati dall’associazione culturale Vesuvio Adventures con il patrocinio del Comune di Ottaviano e dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio

“Corte al Vico II San Michele”: una serie di iniziative culturali ad Ottaviano che si terranno da sabato 6 a lunedì 8 maggio 2023 ad Ottaviano e organizzato dall’associazione culturale Vesuvio Adventures con il patrocinio del Comune di Ottaviano e dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Il primo appuntamento è previsto per il 6 maggio 2023 alle ore 17:00, vi sarà un talk ‘’Sopra suoli sotto suoli’’ con Giovanni Ambrosio, Gennaro Barbato, Carmine Cimmino e l’Osservatorio ambiente e legalità di Ottaviano.

Il 7 maggio 2023 alle ore 16:45 appuntamento al Castello Mediceo ed alle ore 17:00 è in programma un Laboratorio in cammino “ (s)Composizioni stravaganti” nel centro storico di Ottaviano con Progetto Fiori. Il 7 maggio alle ore 20:00 vi sarà una Live performance Compsa del progetto di Giuseppe Esposito (Archivio Diafonico, Abidjan Centrale), incentrato sulla giustapposizione di soundscapes field recordings, musica e voci. I giorni 7 ed 8 dalle ore 14:00 alle 22:00 il portico sarà aperto al pubblico. Quest’anno l’installazione sarà “Suoli, suoni. Materia visibile e invisibile. De-costruzione della musica. Tras-formazione della materia. Non c’è né armonia né disarmonia.

Tutto si mischia” parte del macro progetto “Ius Soli” di Giovanni Ambrosio per una documentazione dell’archeologia del presente nella Zona Rossa del Vesuvio; uno strumento per misurare la capacità della fotografia di trasformare i rumori in segnali. Ius Soli è una raccolta (una collezione) di frammenti (archeologici) destinati, malgrado le intenzioni e le disposizioni, a raccontare, volente o nolente, delle storie. Vesuvio Adventures, associazione che ha organizzato l’evento è stata fondata ad Ottaviano nel 2020 ed è nata dalla passione per il patrimonio naturalistico e storico vesuviano, dalla consapevolezza delle grandi potenzialità di quest’ultimo e dalla volontà di contribuire attivamente allo sviluppo e alla promozione del territorio.

Escursioni, attività educative, volontariato ecologico, organizzazione di eventi e produzione di opere multimediali, collaborazioni con artisti sono le principali attività dell’Associazione, sin dalla sua nascita in dialogo con gli Enti pubblici. Suoli suoni. Site specific installation of Ius Soli.

Campania Felix delenda est. Chapter 1: waiting, passing, redempting. Artista invitata: Daniela Allocca. Suoni: Giovanni Ambrosio e Antonio Marano Live performance: Compsa In dialogo con Progetto Fiori. Si costruisce. Si scarica. si coltiva, si ricopre. si ascolta. si sente, si registra. Un nuovo rituale civico, appropriarsi, essere, indagare, discutere. The courtyard as a dialogue space. ‘The courtyard as a documentary piece. The courtyard as a fibre. The courtyard as architecture pavilion.

Per maggiori informazioni Facebook: Vesuvio_adventures Instagram: vesuvio_adventures

