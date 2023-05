Boscoreale, Faraone sul commercio: “Più servizi e aiuti”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Chi, come me, conosce e vive il territorio sa quanto è difficile il lavoro di chi si occupa di commercio, sia stanziale che ambulante: compito di un’amministrazione comunale è rendere loro la vita meno complicata, con più servizi e meno burocrazia”.

A margine dell’incontro avuto con gli operatori economici dell’area mercatale di Boscoreale, il candidato sindaco Francesco Faraone spiega la sua strategia per il commercio: “Il lavoro degli ambulanti e, in generale, dei commercianti ha mille insidie. Ci siamo impegnati a potenziare i servizi all’interno dell’area mercato e indirizzare le scelte future per valorizzare un’area che dovrà essere ancora più attrattiva, mentre per il commercio cittadino si possono pensare a forme di defiscalizzazione per chi investe sul territorio e ad aiuti agli operatori virtuosi e in regola col fisco”

Commenti

commenti