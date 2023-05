Ho Scelto Te – seconda edizione Successo di pubblico al Teatro Lendi

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Grande successo di pubblico al teatro Lendi di Sant’Arpino (CE) per “Ho scelto te”. Dopo i grandi consensi ottenuti dalla prima edizione il talent show, strutturato in forma di gara promosso dal produttore napoletano Luciano Buonfiglio, è tornato in teatro per le due serate conclusive con lo scopo di scoprire e lanciare talenti adatti al mondo del musical.

Ventitré ragazzi e ragazze – seguiti dal coreografo Rino Esposito e precedentemente selezionati da Steve La Chance, Maurizio Merolla e Greg Rega -, provenienti dalle arti miste del ballo, del canto e della recitazione si sono sfidati a colpi di battle di fronte a tre giudici da palcoscenico Amilcar Moret Gonzalez, Pietro Pignatelli e Giovanni Mauriello che hanno decretato, assieme ai voti del pubblico del web, i due vincitori Alfonso Giorno per il canto e Filomena Pezzullo per la categoria del ballo, dispensando lezioni di musical costruttive.

Coreografo e parte del team Rino Esposito.

Un’edizione interattiva con numeri travolgenti condotta da Mauro Ferraris e Iolanda Piscopo che ha visto due vincitori ufficiali, ma anche premi in borse di studio e contratti di lavoro offerti dalla Bigart Animazioni. Ospite speciale di questa edizione, dalla popolare fiction di Rai2 “Mare Fuori”, Agostino Chiummariello che con la sua immensa esperienza si è lanciato in un lungo discorso rivolto ai ragazzi e ai genitori presenti in sala parlando dell’importanza di credere nei propri sogni, ma anche delle difficoltà a cui si va incontro quando si sceglie il percorso teatrale.

L’edizione numero due, con contenuti esclusivi e le serate andate in scena lo scorso venerdì e sabato al teatro Lendi, sono ancora disponibili sull’App “Ho scelto te” scaricabile da tutti i dispositivi mobili.

