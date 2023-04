Boscoreale, la nuova vita di Ambiente Reale nei progetti di Faraone: da società in crisi a multiservizi efficiente

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Una società multiservizi, che si occuperà della manutenzione delle strade, del verde pubblico, del decoro urbano e di altri servizi al cittadino. È questa la destinazione pensata da Francesco Faraone, candidato sindaco di Boscoreale alle elezioni del 14 e 15 maggio, per Ambiente Reale, la società municipalizzata alla quale attualmente è affidata la gestione della raccolta differenziata.

Grazie ad un efficace e strutturale piano di risanamento operato dall’Amministrazione Diplomatico, con tagli agli sprechi e ottimizzazione delle risorse, oggi Ambiente Reale è una società economicamente solida. Ora è il momento di pensare alla sua crescita in termini di erogazione dei servizi alla città. Per questa ragione, è intenzione di Faraone avviare un graduale percorso di potenziamento della struttura societaria e organizzativa, fino a farla diventare una multiservizi. A tale scopo, sarà costituita una squadra di pronto intervento per assicurare una maggiore vivibilità e quotidianità, prioritarie per la sicurezza e il decoro urbano del nostro territorio.

Spiega Faraone: «Tutto ciò comporterà una significativa riduzione dei costi di gestione e sbloccherà nuovi posti lavoro. È un progetto di cui andiamo orgogliosi: siamo riusciti a salvare una società moribonda, ad evitare uno spreco di soldi pubblici vergognoso ed ora possiamo puntare al rilancio con grandi vantaggi per la collettività. Più servizi, meno tasse e più posti lavoro»

