Il Ditale d’Oro 2023: La Confraternita dei Sartori 1351 riparte dai giovani e dai loro sogni

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Si è svolta alla Camera di Commercio di Napoli la giornata conclusiva del premio “Il Ditale d’Oro 2023“, riconoscimento promosso dalla Confraternita dei Sartori 1351 presieduta da Tiziana Aiello. La manifestazione, tenutasi nella prestigiosa cornice del salone delle contrattazioni dell’Ente camerale ha visto una tavola rotonda sull’importanza del settore sartoriale nell’ambito della filiera della moda, e le grandi opportunità in senso professionale che e di sbocco industriale. A seguire la sfilata dei capi prodotti dai giovani sarti e la conseguente premiazione per il riconoscimento del miglior giovane artigiano sartore. Vincitore del ditale d’oro 2023 per la sartoria maschile Antonio Smaldone, mentre per la sartoria femminile il ditale d’oro è andato a Filomena Sansone. Alla kermesse hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, il vice presidente Fabrizio Luongo, Flavia Sorrentino, vice presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Gianni Lepre, economista e consigliere del ministro della Cultura e Tiziana Aiello, presidente della Confraternita dei Sartori 1351. Presidente della commissione di valutazione delle opere sartoriali dei ragazzi, il maestro sartore Raffaele Antonelli, coadiuvato dal maestro Raffaele Gintoli da Ragusa, ed il maestro Francesco Mazzuoccolo da Napoli: per la sartoria femminile le docenti Angela Esposito, Maria Mauro e Loredana Cacace. Un momento importante di riflessione sul comparto sartoriale, fiore all’occhiello del sistema moda ed eccellenza del Made in Italy per il quale le istituzioni hanno avuto parole di apprezzamento per l’iniziativa ma anche e soprattutto la promessa di un impegno fattivo sul versante formazione come sottolineato anche dal presidente Fiola. Rivalutazione e promozione dell’arte sartoriale anche alla luce della grande tradizione napoletana affermata ed apprezzata in tutto il mondo. Su questo l’impegno del Comune di Napoli per dare ai giovani le opportunità giuste in un contesto prestigioso. Commosse le parole dell’economista Gianni Lepre il cui sogno nel cassetto della bottega scuola compie dei passi decisivi anche attraverso queste competizioni per le quali ciò che primeggia non è solo l’eccellenza e la creatività, ma anche la grande passione e l’impegno che i giovani artigiani mettono nel loro lavoro. Grande soddisfazione per la Confraternita dei Sartori 1351 espressa dai sui vertici, la presidente Tiziana Aiello ed il vice presidente Raffaele Antonelli. L’avventura della rinata associazione non poteva cominciare meglio con una spinta propulsiva che vede i giovani protagonisti assoluti del proprio destino imprenditoriale nella consapevolezza che ciò che si crea con le mani rimane per sempre.

Commenti

commenti