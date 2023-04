Salotto Buono: la città di Vico Equense protagonista: in studio il sindaco Aiello e l’assessore Maffucci

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La città di Vico Equense protagonista della puntata di lunedì 24 aprile 2023 di Salotto Buono il rotocalco sull’attualità regionale in onda in diretta dagli studi di Canale 95 alle ore 18. Ospiti di Roberto Esse e Vincenzo Peretti saranno il sindaco Peppe Aiello e l’assessore Ciro Maffucci che faranno il punto sul momento felice attraversato dal Comune riconosciuto come la porta d’ingresso per la penisola sorrentina.

Si parlerà della recente candidatura a Città Creativa del Gusto dell’Unesco per la gastronomia e del percorso per l’ottenimento della De.Co. della celeberrima Pizza a Metro giunto ormai in dirittura di arrivo. Vico Equense è anche la culla del Provolone del Monaco Dop, ospitando la sede nella frazione di Montechiaro. Il formaggio sarà protagonista della famosa pasta e patate preparata dallo Stuzzichino di Massa Lubrense.

Non solo penisola sorrentina. Spazio anche all’economia con un focus sul mercato immobiliare dell’area metropolitana di Napoli, sulla rucola della piana del sele Igp ed un approfondimento sui progetti Suicafi e SavePeb che tutelano il suino di razza casertana e la pecora maravizza della zona di Bagnoli Irpino.

