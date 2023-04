Masterclass di violino e musica da camera con Yulia Berinskaya al Salotto Barbaja

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

International Violin and Chamber Music Masterclass

incontri musicali con Yulia Berinskaya

venerdì 12 e sabato 13 maggio 2023

Salotto Barbaja, via Toledo 55, Napoli

Un importante appuntamento formativo per chi ama e studia il violino e la musica da camera, avrà luogo a Napoli, al Salotto Barbaja di via Toledo 55, al Palazzo Medici Acquaviva. Sono aperte le iscrizioni all’International Violin and Chamber Music Masterclass, incontri musicali con il M° Yulia Berinskaya, che avrà luogo venerdì 12 e sabato 13 maggio.

La deadline per iscriversi alla Masterclass è il 30 aprile, e fino a esaurimento posti. La Masterclass consisterà in lezioni individuali di circa un’ora, che verteranno sulla tecnica e l’interpretazione violinistica e sull’approfondimento del repertorio di musica da camera. Si rivolge a strumentisti ma anche a cantanti, con la possibilità di partecipare alle lezioni anche da uditori.

Yulia Berinskaya è considerata una delle violiniste più attive e poliedriche del panorama musicale internazionale. In Italia da 30 anni, vanta una brillante carriera da solista,

camerista e una notevole capacità didattica: è direttore artistico dell’Accademia di alto perfezionamento di violino presso l’accademia Milano Music Masterschool, dove gli allievi vengono preparati a sostenere l’esame di Laurea Internazionale ABRSM.

Inoltre, Berinskaya insegna alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano; sotto la sua guida si sono formati anche musicisti che attualmente occupano un posto nei principali teatri italiani, dal San Carlo alla Scala.

L’evento è organizzato dall’associazione Musicalmente, presieduta dal M° Giuseppe Colella, che dal 2013 si occupa di musica classica, dando particolare attenzione ai giovani che si apprestano a entrare nel mondo del mercato musicale.

Il Salotto Barbaja (Club 55), con la sua collocazione nel cuore pulsante della Napoli storica, a pochi passi dal Teatro di San Carlo, e la sua particolare vocazione agli eventi e approfondimenti musicali di vario genere, è dunque il luogo ideale per l’appuntamento con la grande musica di Berinskaya.

Al termine della Masterclass sarà rilasciato un diploma di partecipazione.

Per info e iscrizioni: cell. 392 5967786 – email: asso.musicalmente@libero.it

