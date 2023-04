Una serata al NEST con Alessandro Preziosi

Nuovo appuntamento della stagione teatrale NEST martedì 25 aprile ore 21 con il format più atteso e apprezzato della stagione: “Una serata al Nest con”. L’attesissimo ospite del format è… Alessandro Preziosi.

Alessandro Preziosi protagonista del format “Una serata al Nest con…”, diventato uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati della stagione che, anno dopo anno, ha visto calcare le tavole del Nest da artisti di caratura internazionale.

Attraverso racconti, aneddoti, storie e le domande dei #GiovaniO’Nest, Alessandro Preziosi smetterà i panni dell’attore, per svelare molti aspetti della propria carriera e della propria vita in una conversazione intima e intensa. Nato il 19 aprile 1973 a Napoli, Alessandro Preziosi, dopo aver terminato gli studi classici, si laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università Federico II. Inizialmente intraprende proprio la strada della magistratura, divenendo assistente di diritto tributario all’Università di Salerno.

La notorietà arriva nel 1996, quando un ventitreenne Alessandro, sotto il nome Axel Preziosi, si presenta e vince il varietà di Rai 1, Beato tra le donne, condotto da Bonolis. Dopo diverse esperienze al cinema, in teatro e in televisione, L’apice arriva con Elisa di Rivombrosa, serie televisiva di Cinzia TH Torrini, trasmessa tra dicembre 2003 e febbraio 2004 da Canale 5. Il 2006 è un anno intenso per l’attore: gira La masseria delle allodole di Paolo e Vittorio Taviani ed è il protagonista dell’epopea familiare de I viceré di Roberto Faenza, entrambi usciti nelle sale cinematografiche nel 2007. Ritorna alla fiction con Il furto della Gioconda, sceneggiato di due puntate che porta la firma di Fabrizio Costa, e dal maggio 2007 comincia le riprese della serie Il commissario De Luca per la regia di Antonio Frazzi, quattro film tv tratti dai romanzi del giallista Carlo Lucarelli. Alternando impegni televisivi, teatrali e cinematografici, partecipa a Mine vaganti di Ferzan Ozpetek e ai due film di Fausto Brizzi Maschi contro Femmine (2010) e Femmine contro Maschi (2011). Nel 2012 nel cast del film di Pappi Corsicato con Laura Chiatti e Iaia Forte Il volto di un’altra, e successivamente è protagonista insieme a Valentina Lodovini del ritorno al grande schermo di Marco Ponti, Passione sinistra. Nel 2017 sarà il preside della scuola di Classe Z, diretto da Guido Chiesa.

Quest’anno è stato tra i protagonisti de “La vita bugiarda degli adulti” serie originale Netflix diretta da Edoardo De Angelis e della serie Rai “Black Out – Vite sospese”.