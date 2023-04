Tutto pronto per la grande festa del cinema giovane di Palma Campania: Ospite d’onore Marisa Laurito.

Si riscaldano i motori per il festival CineCì CortiCulturalClassic 2023 per la ottava volta sotto la direzione artistica del grande autore, attore e regista Massimo Andrei.

“CineCi’ – CortiCulturalClassic 2023” è a cura della Napoli Cultural Classic e dell”Assessorato alla Cultura del Comune di Palma Campania, con la collaborazione delle associazioni culturali del territorio.

Quest’anno sono giunti al concorso cortometraggi da ogni parte del mondo e siamo felicissimi – spiega il direttore artistico Massimo Andrei – che il tema sia così sentito. I cortometraggi selezionati vantano la presenza di attori importantissimi per il nostro cinema come, Giancarloe tanti altri.

Il rapporto tra cinema e cibo è antico quanto il cinema, ma attraverso le scene di tavolate, le cosiddette “grandi abbuffate” che si profilano meglio i caratteri dei personaggi, così come delle storie stesse, all’interno delle pellicole.

CinecìCortiCulturalClassic è una ricognizione, un’indagine sulle abitudini alimentari descritte nelle storie e nelle trame. Il linguaggio del cortometraggio, dell’animazione video, della storia breve, a prescindere dal mezzo con il quale esso viene girato (Telecamera, Smartphone ecc.) è una formula più abbordabile per giovani cineasti, non a caso parliamo del festival del cinema giovane, ma il cortometraggio non conosce età, come ci insegna Pedro Almodóvar che presenterà il suo ultimo cortometraggio “Strange Way of Life”, con protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal, al Festival di Cannes.

Questa kermesse che pone al centro il food, trova la sua collocazione ideale nel territorio di Palma Campania e dei comuni circostanti, dove troviamo aziende di settore ben strutturate, che esportano i propri prodotti, eccellenze dei nostri territori, anche all’estero.