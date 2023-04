Sviluppo turistico e urbanistico a Boscoreale, i progetti di Faraone per il quartiere Villa Regina

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La coalizione che sostiene Francesco Faraone alle elezioni del 14 e 15 maggio a Boscoreale punta su storia, archeologia e sviluppo del turismo per rilanciare il territorio. In particolare, il Programma di Recupero Urbano (PRU) approntato dalla passata amministrazione, di cui Faraone è stato vicesindaco, prevede il recupero e la realizzazione di opere pubbliche che interessano il quartiere del Piano Napoli di Villa Regina.

Nello specifico in via Gesuiti, dove sorge il santuario della Madonna Liberatrice dai Flagelli, l’intervento consiste nel ripristino dei marciapiedi lungo tutto il tratto, con la messa a norma per l’attraversamento dei diversamente abili, il ridisegno della piazza Masseria Gesuiti, con l’inserimento di aree a verde e la pavimentazione delle aree circostanti con realizzazione di aiuole e collocazione di panchine. Inoltre, si provvederà al rifacimento della pubblica illuminazione e al ripristino del manto stradale, alla messa a dimora di piante autoctone, alla posa in opera di totem indicatori di percorsi per l’area archeologica.

«Siamo consapevoli che la crescita di un territorio passa anche attraverso la cultura, in questa ottica abbiamo lavorato per intercettare fondi e vogliamo continuare a farlo se i cittadini ci daranno fiducia», spiega Faraone

Commenti

commenti