Amministrative 2023: Europa Verde presenta le liste dei suoi candidati nei comuni campani

Pronte le liste di Europa Verde per le prossime amministrative in programma a maggio in più comuni della regione Campania. Le liste sono state presentate nei seguenti comuni della provincia napoletana: Cercola, Pomigliano d’Arco, Marano di Napoli, Quarto e di Torre del Greco; a Scafati e Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno. A queste si aggiungono alcune liste civiche in comuni più piccoli.

Professionisti, membri della società civile, imprenditori green, veterani dell’amministrazione pubblica, e attivisti, sono i candidati che compongono le liste. Una grande squadra che porta temi e proposte di Europa Verde sui territori campani, un ecosistema politico di grande ricchezza e varietà.

“Abbiamo candidato quelle che consideriamo le migliori personalità del territorio. Tutte sono selezionate dai nostri riferimenti territoriali attraverso i rigorosi standard di onestà umana e professionale che da sempre caratterizzano i Verdi” commentano i co-Commissari per la Campania Angelo Bonelli, Vincenzo Peretti e Fiorella Zabatta, coadiuvati dai Co-Portavoce delle province di Napoli, Francesca Imbaldi e Agostino Galiero, e di Salerno, Anna Cione e Dario Barbirotti.

“L’obiettivo è quello di far eleggere molti dei candidati nei Comuni al voto, per avere delle rappresentanze territoriali che portino le istanze e le tematiche green in luoghi decisionali. Che facciano battaglie, insieme ai cittadini, per i territori, per il loro sviluppo sano ed ecologico e per migliorare la qualità della vita in molte zone delle nostre province. Cercheremo, attraverso azioni che partono dal basso, di portare questi comuni della regione Campania ad una nuova stagione di prosperità basata sui principi di giustizia sociale e giustizia ambientale, inclusività, partecipazione e tutela dei valori territoriali” sottolineano gli esponenti regionali.

“Dai nostri territori può nascere una nuova economia sana, che valorizzi i tesori locali e possa creare prospettive di lavoro dignitoso ed eco-sostenibile” concludono i co-Commissari campani.