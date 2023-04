Europa Verde Campania a Bidonville per aiutare gli amici a quatto zampe

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Una raccolta di fondi in favore dell’Oipa, questo il bilancio finale della partecipazione di Europa Verde Campania all’edizione 2023 di Bidonville, la Fiera del Baratto e dell’usato.

Cresce e si rinnova la partecipazione a questo evento. Anno dopo anno si arricchisce sia in termini di spazio: quest’anno stand ancora più grande che in oggetti messi a disposizione grazie a donazioni spontanee di amici di Europa Verde di tutta la regione Campania. Materiali non più utilizzati venduti per dare loro una nuova vita e per raccogliere fondi.

Questo lo spirito di fondo della partecipazione a questa interessantissima rassegna che quest’anno ha raggiunto la 51esima edizione. Il riuso e il riciclo come stile di vita, per andare controcorrente rispetto agli standard odierni e rispetto agli sprechi e al consumismo che dilaga imperante.

Dalla vendita degli oggetti sono stati raccolti 420 euro da destinare alla protezione degli amici a quattro zampe. Con la speranza di prevenire maltrattamenti, abbandono e negligenza. L’OIPA, da sempre collabora con la Federazione campana del Sole che Ride, garantendo agli animali le cure e il rispetto che meritano.

