L’Istinto del Gatto di Sonia Sacrato al Tempo del Vino e delle Rose

Domenica 16 aprile ore 10.30, per la rassegna Poetè, al caffè letterario Il tempo del vino e delle rose, Sonia Sacrato, insieme a Roberta D’Agostino e Claudio Finelli, parlano de L’Istinto del Gatto, nuovo giallo della Newton Compton Editori, che segue le vicende di Cloe e il suo gatto Pablo (con letture di Gianni Sallustro).

Dall’autrice del bestseller “La mossa del gatto”

La nuova indagine della coppia più enigmatica del giallo italiano: Cloe e il suo gatto Pablo

Sono passati sei mesi da quando Cloe, giovane insegnante di storia dell’arte, è stata invischiata in un’indagine che ha portato alla luce incredibili segreti del passato. Anche se ripete a sé stessa che adesso le serve un po’ di tranquillità, si lascia coinvolgere da Alex, il nipote di una sua cara amica, a ricostruire la storia di un violino abbandonato nel magazzino di una compagnia di spedizioni, rifiutato dal destinatario. Alex, giovane stagista presso un quotidiano, è certo di avere tra le mani un caso che gli permetterà di scrivere un pezzo che non passerà inosservato. Ma prima che i due possano rendersene conto, la vicenda del violino assume contorni sinistri: l’uomo che doveva aiutarli a capire qualcosa sullo strumento viene ucciso poco dopo averli incontrati, fuori da un locale dove si esibiscono drag queen. E così, quella che era cominciata come una ricerca fatta quasi per gioco, si trasforma in un’intricata indagine per omicidio. È il vicequestore Ferraris, insieme alla sua squadra, a indagare sull’accaduto e ad ascoltare Alex e Cloe, lasciando la ragazza non del tutto indifferente al suo fascino. Sarà Pablo, il gatto di Cloe, a fare in modo, con il suo zampino, che i due si sentano ancora. Almeno fino a quando le cose precipiteranno e Alex e Cloe saranno davvero in pericolo.

Vincitrice del premio per il miglior giallo dell’anno

Hanno scritto di La mossa del gatto:

«Con le atmosfere del giallo Sonia Sacrato narra di una soffitta e di un crimine sepolto nella memoria del tempo.»

Il Messaggero

«Un giallo tutto al femminile.»

Corriere della Sera

«Un libro studiato nei minimi dettagli, con personaggi pennellati come nei migliori quadri di un pittore fiammingo e un intreccio che si svela poco per volta, che ha la forza di attirare il lettore degno dei giallisti veri. Brava la Sacrato, abile incantatrice di gatti e di lettori.»

Il Roma

Sonia Sacrato: È nata e vive a Padova, ma napoletana d’adozione. Appassionata di storia e di musica, ama spesso intrecciarle alle trame in cui talvolta riporta in vita storie dimenticate. Ha pubblicato diversi racconti in antologie e riviste online. “Governante” full-time dei Kiss, tre gattoni nati per delinquere, ma anche fonte costante di ispirazione, nel tempo libero viaggia spesso in compagnia di una coccinella di peluche che le fa da travelblogger. La Newton Compton ha pubblicato La mossa del gatto e L’istinto del gatto.

Il tempo del vino e delle rose

Caffè letterario

piazza Dante 44/45, Napoli

Info 081 014 5940

