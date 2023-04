Boscoreale, nuovo varco di accesso al Parco Pellegrini. Faraone: “Riqualificazione dell’area e traffico decongestionato”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Sono stati già appaltati i lavori per la nuova strada di accesso al Parco Pubblico Pellegrini, su via Passanti Flocco a Boscoreale. Si tratta, nello specifico, della realizzazione di un secondo varco, che consentirà di accedere al parco direttamente da via Passanti Flocco, decongestionando in questo modo il traffico veicolare sull’unica arteria di collegamento.

Ne dà notizia Francesco Faraone, candidato sindaco alle elezioni del 14 e 15 maggio. Sarà un’area che si estende su una superficie di circa mq 1200.00, che è adiacente al parco pubblico Pellegrini in via Passanti Flocco. Scopo dell’intervento è quello di valorizzare e arricchire l’area interessata, da un punto di vista architettonico e funzionale, conservando le attuali zone dedicate al verde.

