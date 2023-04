“POCHO”: prima assoluta del nuovo cortometraggio prodotto da Mimmo Attrice

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Martedì 11 aprile al cinema-teatro Eduardo di Arzano

“POCHO” è un cortometraggio scritto e diretto da Antonio Ruocco, già nastro d’argento per “Sufficiente”.

Prodotto da Domenico Attrice, vede la partecipazione di Gigi Attrice, nome noto per aver lavorato con registi quali Nanny Loi o Antonio Capuano, nei panni di Mimì, affiancato da due straordinarie attrici quali Thayla Orefice, nei panni della figlia maggiore Giovanna, recentemente protagonista dell’ultimo musical di Sal Da Vinci “Masaniello”, e Alessia Lamoglia, protagonista de “I Bastardi di Pizzofalcone” nel ruolo della figlia di Alessandro Gassman, che nel corto interpreta la figlia minore, Luisa.

Il corto racconta di un padre che ha due grandi passioni: il Napoli e il suo cane, che dà il nome al film.

Pocho è presente in ogni istante della vita di Mimì, sopratutto durante le partite del Napoli.

Il sogno di Mimì è quello di vedere l’ultimo scudetto prima che sia troppo tardi.

Si, perchè Mimì è malato e nasconde la malattia alle figlie.

Proprio questo evento causa una rottura apparentemente insanabile nella famiglia: Pocho sparisce, e questo causa ancora un ulteriore dolore a Mimì che dal letto di ospedale chiede aiuto a Luisa, mentre Giovanna diventa colpevole della sparizione di Pocho.

Il susseguirsi della vicenda è un mix di emozioni che fa diventare Pocho un film dal sapore agrodolce.

Antonio Ruocco, a tal proposito, dichiara: “Pocho è una storia d’amore nel senso più aulico del termine.

Amore per la famiglia, amore per le proprie passioni, per il migliore amico.

Ma ogni genere d’amore fa sempre rima con dolore.

Di che tipo, lo scoprirete solo guardando il film”.

Domenico Attrice è nuovo nel panorama cinematografico: “Produco eventi e programmi tv da qualche anno.

Ma questa sfida mi affascina allo stesso modo in cui mi spaventa.

Da produttore, però, ho visto come si è lavorato a questo film e, qualunque sarà il suo destino, sono veramente fiero ed orgoglioso di aver scommesso su un cavallo vincente”.

Il film è impreziosito dalla partecipazione amichevole di Peppe Maiulli e Paco De Rosa, ma, sopratutto, dalla colonna sonora di Ciccio Merolla.

“Pocho” sarà distribuito su vari festival internazionali, ma la prima assoluta, sarà l’11 aprile al cinema-teatro Eduardo di Arzano, proprio in occasione del compleanno del produttore.

Vi sarà un dibattito con gli autori e gli artisti, un momento di intrattenimento musicale e poi la proiezione del film.

Serata a numero chiuso su inviti.

