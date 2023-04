A Pasqua Pizz’Amore e Fantasia resta chiuso: “Le feste si trascorrono in famiglia”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’idea del giovane pizzaiolo Salvatore Palma in linea con la scelta di non aprire la domenica per concedere un momento di pausa ai suoi dipendenti

Chiuso perché le feste si trascorrono con i propri cari: a Pasqua, il locale di Salvatore Palma Pizz’Amore e Fantasia non apre. Il “pizzaiolo democratico” ha concesso a tutti i suoi dipendenti di restare a casa.

Il giovane ristoratore non è nuovo a queste iniziative, anche la domenica infatti il locale non apre, perché già da alcuni anni il pizzaiolo ha deciso che questa giornata si trascorre con i propri cari.

Un vulcano di idee con un attaccamento speciale ai valori familiari e alla sua terra, Palma è allo stesso tempo un innovatore, complici le proposte diverse e brillanti, che lancia nel suo locale, aperto a Sant’Anastasia in via Romani 61.

Dal “plastic free” e lo “zero waste”, tovaglioli di stoffa e acqua servita spillata in bottiglia di vetro riciclato, all’orto conviviale, che si trova due passi dalla pizzeria, dove ogni giorno raccoglie personalmente verdure fresche di stagione.

Le sue pizze sono ricercate, come l’ultima invenzione, quella con vellutata di “piselli cento giorni” presidio Slow Food, fiordilatte di Agerola, spuma di parmigiano reggiano 30 mesi, prosciutto San Daniele “riserva” croccante, pepe macinato.

I fritti hanno sempre una marcia in più, come la montanara con genovese preparata con cipolla ramata di Montoro, mozzarella, scaglie di provolone e pepe, la frittatina cacio e pepe e quella alla carbonara e l’arancino alla bolognese.

I dolci sono rigorosamente rivisitati e fatti in casa, come il nuovo tiramisù express, fresco e goloso, viene preparato al momento al tavolo dei clienti.

