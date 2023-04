TRENTADUESIMA GIORNATA ECCELLENZA GIRONE A: ISCHIA-NAPOLI UNITED 0-1

L’Ischia si fa subito avanti al quarto minuto con Florio che dalla destra serve Longo tutto solo all’altezza del secondo palo, ma l’attaccante sbaglia la conclusione. Il Napoli United ci prova con Guadagni ma Gemito gli dice no. Ci prova Cittadini all’ottavo minuto. Ancora i leoni al 12′ si rendono pericolosi con Somma ma il tiro è sulla traversa. Al quarto d’ora Ischia vicina al gol: Brienza serve Longo che si gira col destro ma Oliva devia la palla in angolo. Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Longo che da posizione colpisce la traversa. Al 21′ altra occasione per i padroni di casa: punizione di Brienza e deviazione della barriera con pallone che lambisce il palo a portiere ormai battuto. Sul seguente corner, Matute scarica un forte destro che Sacchettino respinge. Il Napoli United ci prova nel finale di primo tempo con colpo di testa angolato Baumwollspinner che per poco non beffa Gemito.

Nella ripresa il vantaggio dei leoni con Renelus che servito da Ciranna si invola in area e punisce l’estremo difensore di casa. Brienza prova a dare una scossa con un tiro dalla distanza ma Sacchettino interviene in tuffo. Al 56′ ospiti vicini al raddoppio con Guadagni che calcia da distanza ravvicinata ma il pallone colpisce la parte interna del palo e poi viene parato da Gemito. Al 69′ occasione fallita da De Luise che smarcato in area scaglia il sinistro ma Sacchettino è bravissimo a respingere. Al 78′ ancora Sacchettino a salvare di piede sul tiro ravvicinato di Simonetti. All’80’ Brienza dalla bandierina per la testa di Mattera che svetta ma non trova lo specchio della porta per un soffio. Al minuto 87 Matute va alla conclusione ma viene respinta. Nel finale l’arbitro annulla un gol all’Ischia per un fallo in area. Finisce così. Il Napoli United rovina la festa all’Ischia continuando nella striscia positiva di risultati.