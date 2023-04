Pasqua al Poggio, il ristorante sociale di Via Poggioreale

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il Poggio

Via Poggioreale 160 C

Napoli

NAPOLI – “Pasqua con chi vuoi” purché sia al Ristorante il Poggio. Lo chef Fabio Ventola propone a chi decide di trascorrere il pranzo del 9 aprile presso il ristorante sociale di via Poggioreale a Napoli un menù all’insegna della tradizione. Salumi nostrani e fave fresche, Degustazioni di formaggi con confetture, uova tonno e capperi, ortaggi di stagione indorati e fritti aprono il banchetto. A seguire la “mammarella” (varietà di carciofo particolarmente carnosa e saporita) al vapore con battuto di sale, pepe e olio del nostro frantoio si accosta al tradizionale Casatiello napoletano. Come primi piatti saranno serviti pappardelle al ragù di capretto con patate e piselli e risotto porcini, speck, salsa di noci e bottarga di gallina. Seguono arrosto di agnello con patate al rosmarino e insalata di campo. Gran finale con Pastiera e Colomba pasquale.

Il Poggio

In spaziosi locali arredati con gusto, con cucina a vista, Il Poggio offre una buona scelta di piatti preparati con sapienza e ingredienti genuini, a prezzi contenuti. Qui l’offerta dei piatti tipici della tradizione napoletana come il ragù e la genovese disponibili anche per l’asporto, si affianca a quella delle pietanze della cucina vegetariana, ai gustosissimi i panini e all’ottima pizza.

Il Poggio nasce nel 2016 da una vecchia fabbrica in disuso, grazie a un’azione di riqualificazione urbana realizzata dal gruppo Gesco con il supporto della Fondazione Vodafone. Oggi è un ristorante a forte vocazione sociale, con personale giovane e altamente qualificato, scelto prioritariamente da famiglie in situazioni di difficoltà e adeguatamente formato, che al Poggio ha trovato una nuova chance per il futuro.

Costo del pranzo completo

40 euro a persona (acqua, bibite analcoliche e vino inclusi)

Info & prenotazioni tel. 3459720798

www.ilpoggionapoli.it

Facebook: Il Poggio Napoli

Ristorante Il Poggio

Via Nuova Poggioreale 160 C, Napoli

Ufficio Stampa: stampa@ilpoggionapoli.it

Il menù del Pranzo di Pasqua

Salumi nostrani e fave fresche

Degustazioni di formaggi con confetture

Uova tonno e capperi

Ortaggi di stagione indorati e fritti

Mammarelle al vapore con

battuto di sale, pepe e olio del nostro frantoio

Casatiello Napoletano

Pappardelle al ragù di capretto con patate e piselli

Risotto porcini, speck, salsa di noci e bottarga di gallina

Arrosto di agnello

con patate al rosmarino e insalata di campo

Pastiera e Colomba

Vini delle cantine Selvanova

