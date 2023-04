Laura Pausini e la stories della Colomba Di Rosa

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Anche i VIP festeggiano la Pasqua e gradiscono le leccornie dolci. Ed è la curiosità che ha colpito in una delle stories della cantante italiana (ma ormai si può definire internazionale) Laura Pausini e la Pasticceria Di Rosa di Giugliano in Campania.

Ebbene si, in giro per l’Italia per presentare il suo lavoro da artista, nella tappa di Napoli, Laura Pausini si è imbattuta nel pasticciere Francesco Di Rosa, che per carineria le ha portato un po’ dei suoi dolci artigianali tipici pasquali da degustare.

Non si fa in tempo a tornare a casa, che il pasticciere campano grazie ai social network si rende subito conto del gradimento della cantante dei suoi prodotti, al punto che i suoi social impazzano per la colomba pasquale.

Note dolci quindi per la Pasticceria che in questo periodo è impegnata con le produzioni della colomba pasquale in diversi gusti, delle sue uova di cioccolato, che lavorate con dei “fazzoletti” cuciti a mano grazie alla sartoria interna, sono sempre più richiesti, e delle pastiere: tipico dolce partenopeo le cui origini risalgono all’era pagana ed alla leggenda della Sirena Partenope.

L’antica ricetta della pasticceria (che ha una tradizione tramandata dal 1982), vuole che per le pastiere siano utilizzati solo ingredienti controllati, come uova di galline allevate a terra e latte fresco di latteria. Anche la ricotta utilizzata viene rispettata nelle sue radici, importandola direttamente dalla Sicilia, garantendo un ingrediente di origine controllata.

Di seguito la stories di Laura Pausini:

Francesco Di Rosa, consapevole della passione che ci mette nella realizzazione dei suoi dolci artigianali, non può sentirsi che entusiasta di questa piacevole sorpresa, dell’alto gradimento di Laura Pausini, che ha condiviso “le dolcezze campane” con i suoi 4,1 Milioni di follower.

