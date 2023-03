PALLAVOLO LUVO BARATTOLI ARZANO DOMANI SFIDA IN CASA DEL TERRIBILE UNITED POMEZIA

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il presidente Piscopo: “Andremo a giocare con serenità e con la nostra consueta determinazione”

Nemmeno il tempo di esultare per la vittoria del titolo provinciale della squadra Under 18 che il popolo della Luvo Barattoli Arzano è già concentrato sul big match di domani pomeriggio in casa del Pomezia. Una trasferta sicuramente insidiosa, preparata nei minimi dettagli da coach Antonio Piscopo e dalle sue ragazze che hanno ormai ampiamente dimostrato di meritare la posizione di classifica occupata.

Il team però non ha tempo per i numeri. Il suo compito è quello di restare concentrato, lavorare con serietà e serenità e dare il massimo in campo. Tutte componenti che hanno dato i frutti sperati. La classifica mostra la Luvo Barattoli Arzano saldamente al comando con 48 punti in 18 incontri, alle sue spalle resterà sicuramente ferma (per riposo) il Santa Teresa di Riva che vanta 40 punti in 19 gare. Rispetto alla capolista vantano una partita in meno sia per il Melendugno (39 punti) che Casal De Pazzi che con i suoi 36 punti contende la quarta piazza proprio al Pomezia.

Lo United Volley Pomezia arriva all’appuntamento reduce da sei vittorie consecutive. Nonostante ciò le atlete del club presieduto da Gianni Viglietti affrontano questa sfida con il giusto timore come conferma la forte schiacciatrice Elena Bigioni a Broker Sport: “Della gara d’andata ricordo un avversario ordinatissimo che non sbagliò un pallone. Sappiamo che sarà una partita molto dura e che servirà una grande prestazione per riuscire a conquistare punti, ma se dovessimo vincere il valore del successo sarebbe doppio. Inoltre siamo convinti che ci sarà un bel clima nel nostro palazzetto e che gli spettatori potranno assistere a un bel match di pallavolo”.

Altrettanto preoccupato il presidente della Luvo Barattoli Arzano Raffaele Piscopo: “Sarà una gara durissima. A mio avviso Pomezia è una delle migliori formazioni del campionato di serie B1 vanta giocatrici di esperienza molto forti. Ci andremo a giocare la nostra partita con tranquillità e serenità e raccoglieremo ciò che il campo ci darà”.

Fra le gare di questa giornata sicuramente da seguire quella fra Duo Rent Terrasini e Narconon Melendugno mentre il Casal dei pazzi fa visita all’Olimpia San Salvatore Telesino. Ferme per riposo sia la Fiamma Torrese che il Santa Teresa di Riva.

Arbitri dell’incontro Dalila Villano e Giulio Bolici. Si gioca al palazzetto dello sport comunale di via Varrone a Pomezia, fischio d’inizio alle ore 17. Diretta sul canale Youtube dell’United Volley Pomezia (https://www.youtube.com/@unitedvolley2799) condivisa sulla pagina facebook dell’Arzano Volley.

