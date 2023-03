Case vacanze e B&B: al via il corso gratuito di Welcome Agent

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Offrirà nuove opportunità di lavoro nel settore turistico. È promosso da Gesco, Wonderful Italy e Fondazione di Comunità San Gennaro

NAPOLI – Promuove opportunità di formazione e di lavoro nel settore turistico il nuovo corso – totalmente gratuito – per diventare Welcome Agent organizzato da Gesco insieme con Wonderful Italy e Fondazione di Comunità San Gennaro. Il corso formerà e selezionerà giovani addetti all’accoglienza nel settore degli affitti turistici, da inserire poi nello staff di Gesco impegnato nei servizi a strutture ricettive e property manager. L’obiettivo è il rafforzamento di competenze nel settore turistico, con un approfondimento su case vacanza e affitti brevi utile a chi voglia sperimentarsi nel settore.

“Il boom turistico che stiamo conoscendo in questa stagione ci colloca tra le città più apprezzate al mondo, con oltre undici milioni di visitatori all’anno – ricorda il presidente di Gesco, Sergio D’Angelo – Perciò il settore turistico può costituire un volano di sviluppo economico non solo per Napoli ma per tutta la regione e offrire nuove occasioni di lavoro, che necessitano però di competenze adeguate. La qualificazione professionale è indispensabile affinché il lavoro possa essere vero, di qualità e con le giuste tutele”.

Il corso di “welcome agent” avrà la durata di 40 ore e partirà ad aprile: pre-requisito fondamentale è la conoscenza della lingua inglese; la sede è presso Gesco, in Via Vicinale Santa Maria del Pianto 36.

L’iniziativa fa parte della collaborazione nel campo dell’ economia turistica instaurata tra il gruppo Gesco, Fondazione di Comunità San Gennaro e Wonderful Italy, la più grande azienda italiana di ospitalità ed esperienze turistiche commercializzate in Italia.

Per informazioni e iscrizioni: info@gescoformazione.it – whatsapp 366 6760297 – tel 081 19473986

