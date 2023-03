BASKET AA&S CENTRO ESTER DA RECORD: VENTISEI SUCCESSI CONSECUTIVI

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

AA&S Centro Ester senza rivali: sbancato il campo della Virtus

Virtus 7 Stelle 76

AA&S Centro Ester 86

Parziali: 12/24 24/25 (36/49); 22/20 (58/69) 18/17

7 Stelle : Di Domenico 16- Nastri 16- Vivolo 6 – Marinelli – Leccia 6- Ferrante 12- Sargiotta – Illiano – Carrichiello 6- Cappiello 14. All.re Nigriello A.

AA&S Centro Ester: Cozzolino- Conforto 3- Tredici 23 – Barone – Pecchia 5- Romano 3- Fiore 19- Prete – Gaudino 6- Alaimo 15- Guarino 8-Ostricaro 4 . All.re Monteleone F. Ass.te Amoroso E. 2 Ass.te Sicignano V.

Anche Villaricca si arrende. Il girone Oro del campionato di serie D della Campania è sempre di più nelle mani dell’AA&S Centro Ester. La classifica recita che il divario fra le due squadre era evidente già alla vigilia del match. I padroni di casa sono al 14°posto, al contrario del team del quartiere di Barra che non ha mai perso un colpo in questo campionato, vantando ben 26 affermazioni che hanno fruttato 56 punti.

Buona la prestazione di Fiore che sfiora i venti punti. In doppia cifra anche Alaimo, oltre al solito Tredici. Padroni di casa doppiati già al termine del primo quarto. La sfida alla fine vede l’AA&S Centro Ester Napoli, segnare nell’arco della sfida 5.9 punti in più subendone invece 9.6 in più rispetto alla propria media esterna. Il ruolino di marcia recita 80.1 punti fatti e 66.4 subiti in trasferta.

Il prossimo impegno per il quintetto di coach Monteleone è la sfida interna con la Battipagliese, si gioca nella palestra di via Vela a Barra, fischio d’inizio fissato per le ore 19.

Alle spalle del Centro Ester è ben assestata l’Antoniana con 46 punti. Nell’ultimo turno non ha disputato la sfida con il Koinè rimandata al 19 aprile. Bene anche Solofra, a quota 44 punti. Gli irpini hanno colto una vittoria all’ultimo respiro in casa del Saviano.

L’ultima buona notizia arriva dal settore giovanile. Il giovane James Forchetta, classe 2009, quest’anno in prestito alla società Sporting Portici, ha ricevuto la 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 al progetto 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗽 da coach Capobianco. Gli allenamenti si terranno presso il Palavesuvio di via Argine a Ponticelli dal 31 Marzo al 3 Aprile.

