Targa per Mario Paciolla a Napoli

È stata scoperta oggi, martedì 28 marzo 2023, alla presenza del vicesindaco di Napoli Laura Lieto (con delega alla toponomastica), una targa in memoria di Mario Paciolla, cooperante italiano morto in Colombia, in via Francesco dell’Erba (giardini di via Montedonzelli).

Erano presenti i genitori di Mario Paciolla, la Presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino e il segretario di PER le Persone e la Comunità Giuseppe Irace, la rete politica che si è fatta promotrice dell’apposizione della targa.

“È davvero un piccolo gesto – ma come PER – ci siamo sentiti in dovere di accompagnare Pino Paciolla e Anna Motta a tenere acceso un riflettore sulla triste e ingiusta vicenda di loro figlio Mario. Siamo contenti che l’amministrazione comunale, e in particolare la vicesindaco Laura Lieto, abbia accolto la nostra richiesta di sbloccare un vecchio procedimento, che ha portato all’apposizione della targa intitolata a Mario, nei giardini di Montedonzelli nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno” dichiara Giuseppe Irace.

