0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

domenica 2 aprile, ore 19,00

Palestra degli Artisti, Felloniche 10 – San Michele di Serino (AV)

Continua il percorso di Oltre la linea 2023, la rassegna itinerante dedicata alla danza contemporanea in dialogo con le arti. Domenica 2 aprile, ore 19.00, la kermesse approda alla Palestra degli Artisti di San Michele di Serino (AV) in via Felloniche 10, con Performance laboratorio di beatbox e danza contemporanea. Mantenendo il filo rosso della contaminazione tra generi creativi, l’associazione Itinerarte, in collaborazione con La Bottega del Sottoscala, presentano Sfera Ovale in un evento che mette insieme il beatbox e l’improvvisazione guidata di danza.

Il beatbox è una tecnica che consiste nel creare musica con il solo utilizzo della voce.

I beatboxer adoperano questa tecnica per riprodurre suoni come batterie, bassi e melodie, producendo ritmi e groove senza l’ausilio di strumenti musicali tradizionali. A condurre la performance, nata da un’idea di Rosario Liguoro, saranno Ludovico Serra, finalista nazionale di beatbox a Bologna nel 2022 e Mayra Minopoli, una giovane e promettente danzatrice della compagnia Akerusia Danza che si cimenterà in questa combo.

La vocalizzazione del beatboxer farà dunque da base alle sue improvvisazioni, su coreografia guidata di Sabrina D’Aguanno.

Idea e progettazione: Rosario Liguoro

Coreografia: Sabrina D’Aguanno

Danzatrice: Mayra Minopoli

Produzione: Sfera Ovale

Commenti

commenti