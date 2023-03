Incontriamo l’assessore alla Cultura del comune di Casoria Vincenzo Russo: “Mai così tante iniziative in città, siamo sulla strada giusta ”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Incontriamo l’assessore alla Pubblica Istruzione, Scuola e Sport del Comune di Casoria l’avv. Vincenzo Russo. Dal mese di maggio 2022 ricopre il ruolo di assessore del comune di Casoria.

Lei è riuscito in pochi mesi a realizzare già tante iniziative di valore sul territorio. Ce ne parla?

In questi mesi è vero siamo riusciti a realizzare diverse iniziative. L’impegno, la passione, la voglia di fare non è mai mancata. Abbiamo realizzato nel mese di novembre un progetto innovativo, unico in Italia, la scansione in 3D di luoghi e delle opere d’arte casoriane. Basta scaricare un’App “Turismo Casoria” e partecipare alle visite guidate e al virtual game. E’ possibile fruire di un portale web turismocasoria.it dove l’utente troverà tutte le notizie storiche della città di Casoria. Per gli amanti della lettura ho lanciato la prima edizione di “Casa Aurea” che ha riscosso un notevole successo. Ho voluto fortemente far rivivere il carnevale in città e questo è motivo di enorme soddisfazione. Stiamo rilanciando la cultura con eventi di qualità, abbiamo ospitato l’attore internazionale Michele Placido per la festa di San Mauro, presto promuoveremo due festival, quello del fumetto e del cinema. Mai così tanti eventi in città. Sono soddisfatto del lavoro svolto fino ad oggi.

Assessore Russo ci può raccontare le criticità che ha incontrato in questi primi mesi?

Sono diverse le problematiche che ho riscontrato in questi primi mesi, quella più evidente riguarda la lentezza della macchina amministrativa e la mancanza di personale. Il comune di Casoria, talaltro, si trova in una situazione di dissesto finanziario e questo non ci permettere di fornire ai cittadini i servizi necessari.

Come gli amministratori possono gestire tale situazione di dissesto?

Non è semplice, i cittadini chiedono risposte immediate ai numerosi problemi del territorio e non conoscono le difficoltà finanziarie dell’ente. Una gestione scellerata sul piano finanziario delle precedenti amministrazioni, il mancato introito dei tributi, una inadeguata programmazione, ci ha portati a questa situazione debitoria.

Parliamo di sport, avete riaperto lo stadio San Mauro e rilanciato il PalaCasoria. Secondo lei si può fare ancora meglio?

Certo, bisogna migliorare le nostre strutture sportive. Dobbiamo essere bravi ad intercettare i finanziamenti sovracomunali per creare nuovi spazi per i giovani del nostro territorio. Dopo diversi anni siamo riusciti a riaprire lo stadio San Mauro e stiamo valorizzando il PalaCasoria, uno dei palazzetti più belli della regione Campania. In questi mesi abbiamo ospitato diversi eventi sportivi, come la ginnastica artistica, la boxe, il pattinaggio, le discipline di combattimento.

Può indicarci quali saranno i prossimi progetti culturali o sportivi per i quali il suo assessorato intende investire più energie?

Nel mese di aprile ci sarà il festival del fumetto e l’Operazione Street Art con la realizzazione di enormi murales, a maggio, invece, il festival del cinema. Poi una giornata dedicata alla Tamorra dei briganti a giugno e diverse iniziative di spettacolo che stiamo programmando per i mesi di luglio e agosto. Nonostante le difficoltà cercheremo di garantire un ricco calendario con spettacoli per ogni fascia d’età.

