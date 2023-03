TRENTUNESIMA GIORNATA ECCELLENZA GIRONE A: NAPOLI UNITED-ALBANOVA 1-1

Gran bella partita. Con un gruppo compatto che conquista un punto in casa contro la seconda in classifica. I leoni partono subito fortissimo con una doppia occasione per Renelus e Cittadini. Al 22′ si fa avanti l’Albanova con un tiro dalla distanza di Mascolo dalla corsia di sinistra che vede fuori i pali Radano e prova il pallonetto ma la palla finisce alta sulla traversa. Al 23′ ancora United con Cittadini che in contropiede va per vie centrali serve Renelus che si fa anticipare dal portiere. Nell’azione successiva subito dopo bel traversone di Ciranna per Accietto sulla sinistra che prova da posizione defilata ma la palla è di poco alta. Al 25′ però arriva il gol degli ospiti. Lo United perde palla a centrocampo, ne approfitta Grezio che infila Radano. La spinta dei padroni di casa non si arresta e al 38′ ancora Cittadini serve Accietto ma Vivace non ha difficoltà a bloccare il tiro del numero 27.