LUVO BARATTOLI ARZANO ASPETTA IL TERRASINI: DOMANI GARA INTERNA ALLE ORE 16

DE SIANO CARICA LE COMPAGNE: SIAMO NOI A DOVER FARE DI TUTTO PER VINCERE

Il campionato di serie B1 femminile di pallavolo tocca quota 21 giornate. La capolista Luvo Barattoli Arzano è attesa da una sfida interna contro il Terrasini. Quando si guarda la classifica dall’alto, tutte le avversarie sembrano nascondere ostacoli ed insidie in quanto si è consapevoli che ogni sestetto scenderà in campo con il chiaro intento di sgambettare la prima della classe.

Le cose non andranno diversamente nella sfida di domani (sabato 25 marzo 2023) con fischio d’inizio dei direttori di gara Enrico Lanzilli e Simone Chirieletti fissato alle ore 16 al PalaRea. “Siamo noi a dover fare la partita” spiega Marianna De Siano. “Loro arrivano sul nostro campo sapendo di non avere i favori del pronostico e devono solo cercare di evitare la sconfitta. Tocca a noi non fare errori, giocare concentrate e centrare il miglio risultato possibile” aggiunge De Siano.

Il Terrasini ha un bisogno disperato di punti per tenersi lontano dall’ultimo posto utile per retrocedere in serie B2, attualmente occupato dal Castellana. Le pugliesi hanno due punti in meno e due gare in più del Terrasini per cui sembrano avere una situazione di classifica sicuramente complicata.

La Luvo Barattoli Arzano è al comando della classifica con 45 punti, vanta +7 punti e +1 gare giocate del Santa Teresa di Riva che resta la prima inseguitrice, a quota 37 davanti a Melendugno (36) e Casal De Pazzi (33).

De Siano analizza le rivali: “Abbiamo studiato le nostre avversarie. Hanno giocatrici di esperienza come il loro capitano Valentina Biccheri, alla terza stagione con questa squadra” Quest’ultima vanta militanze anche nel Club Italia e nel 2008 con l’Italia under 19 vince la medaglia d’oro agli Europei di categoria. Nel 2010 viene ingaggiata in A1 dal Riso Scotti Pavia.

Fra le altre gare della giornata spicca sicuramente quella interna del Melendugno opposto dall’Olimpia San Salvatore Telesino che solo sette giorni fa ha lasciato alle arzanesi l’intera posta in palio. C’è anche interesse sul risultato della gara interna del Casal dei Pazzi Roma opposto al Castellana Grotte mentre c’è poca attesa sull’esito della gara fra Hub Ambiente Catania e Santa Teresa di Riva.

