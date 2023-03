La Paganse Calcio perde il Mister della juniores. Tarantino: “Vado via, troppi dissapori con il direttore Sossio Finestra”

Alla fine le uova si sono rotte, recita un antico motto che nel caso in questione calza a pennello. Salvatore Tarantino, mister della Juniores della Paganese Calcio ha lasciato il suo incarico a causa dei dissapori e diversità di vedute con il Direttore Sossio Finestra. Nonostante il buon lavoro svolto dal giovane tecnico napoletano con la Paganese Juniores prima in classifica con +8 dalla seconda in classifica, a 4 giornate dalla fine del campionato, e senza aver perso nessuna gara, Tarantino è stato sollevato dall’incarico ed assegnato all’Under 17 della stessa società. L’incarico alla Juniores a Salvatore Tarantino era stato dato dal presidente del settore giovanile in persona Giuseppe Caiazzo, ma nonostante la scelta del presidente sia ricaduta su Tarantino, il direttore ha pensato bene di ostacolare il suo lavoro come più volte ribadito dallo stesso tecnico. “Non ho accettato l’incarico all’Under 17 – dichiara Tarantino – e me ne sono andato perché ritengo che con la Juniores abbia fatto un buon lavoro, per cui non è giustificabile approccio e metodologia del mio sollevamento dall’incarico”. Tarantino ha poi ribadito: “Nonostante l’incarico mi sia stato affidato direttamente dal presidente Caiazzo, mi sono trovato ad essere accusato di non allinearmi alle indicazioni tecniche del direttore, e di conseguenza di non aver seguito le sue indicazioni operative. Alla fine mi sono reso conto che, nonostante i successi, il fatto che non abbiamo perso nessuna gara, e l’ottimo rapporto con i ragazzi e le loro famiglie, la mia professionalità era stata compromessa dagli atteggiamenti del direttore Sossio Finestra che ha fatto di tutto affinché mi trovassi nelle condizioni di lasciare”. Tarantino ha poi concluso: “A questo punto ho preferito andare via nella piena coscienza e consapevolezza di aver seminato bene nell’esclusivo interesse dei giovani atleti e della Società. Ringrazio il presidente per l’opportunità che mi ha dato, per la quale ho cercato di dare tutto me stesso. Viva sempre e comunque la Paganese Calcio”.