Confcommercio Vomero Arenella e ASIA: una best practice per risolvere le criticità del territorio

NAPOLI – In queste ore una delegazione di Confcommercio Vomero – Arenella “Imprese collinari” si è recata in visita a vari esercenti della V municipalità insieme al delegato ASIA territoriale, l’ingegner Andrea Cozzo. L’obiettivo è quello di raccogliere direttamente le segnalazioni di criticità di cui i commercianti hanno diretta contezza in tema di raccolta rifiuti e decoro urbano.

“Crediamo – sostiene la presidente dell’associazione e membro del direttivo regionale Confcommercio Campania Georgia Forte – che questa sia una formula virtuosa che va sottolineata e incentivata. Come associazione di una categoria che spesso rappresenta anche un primo presidio di legalità, in quanto sentinelle delle nostre strade e dei nostri quartieri, farci carico di agevolare il rapporto tra commercianti e istituzioni (in questo caso servizi) è prioritario”.

