XVIII GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE, LIBERA CAMPANIA A MILANO

“Dalla prima vittima conosciuta, Anna Nocera, nel 1878, alle 215 vittime della Campania. A tutte le vittime innocenti delle quali non abbiamo ancora giustizia, va la nostra memoria ed il nostro impegno quotidiano. In questo giorno, ancor più che gli altri giorni dell’anno. Per loro abbiamo gridato questa mattina per le strade di Milano che” la mafia è una montagna di merda”. Per le oltre mille vittime delle mafie e anche per quelle vittima del mare, come ha ricordato don Ciotti dal palco di piazza Duomo. Libera Campania ha risposto presente con centinaia di cittadini, volontari, familiari di vittime che hanno inondato Milano”. A dichiararlo il referente di Libera Campania, Mariano Di Palma.

