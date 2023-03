Le donne nella street art napoletana

SABATO DALLE ORE 15:00 ALLE 18:00

I murales di tante street artist, nei vicoli napoletani, parlano, anzi, urlano. Ci raccontano le storie di Masha Amini, di Ipazia, della Tarantina e di tante altre donne vittime di violenze.

Ascolteremo le loro voci, durante il nostro percorso di street art al femminile. Partiremo dal centro antico, in piazza San Domenico, per arrivare nei quartieri spagnoli. Scopriremo i murales di Whatifier, di Cassandra.parla, di MP5, di Ogni donna una Madonna e di tanti altri.

INFO E PRENOTAZIONI:

La visita guidata si svolgerà sabato 25 marzo alle 15, prenotazione obbligatoria entro giovedì 23 marzo alle 23.

Per prenotare, inviare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 3492949722 oppure una mail all’indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.Contributo richiesto per la visita guidata: 15 euro a persona.Appuntamento alle ore 15 in piazza San Domenico, accanto all’obelisco.POSTI LIMITATI!Durata del tour: tre oreLa visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti e verrà confermato, a seconda del numero dei partecipanti, venerdì 24 marzo, in mattinata.