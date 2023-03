PALLAVOLO LUVO BARATTOLI ARZANO TEMPO DI DERBY A SAN SALVATORE TELESINO

Nuovo test per la Luvo Barattoli Arzano. La capolista del campionato di serie B1 femminile di pallavolo è impegnata sabato nel derby sul campo del San Salvatore Telesino. Una nuova sfida che vedrà in campo il sestetto di coach Antonio Piscopo che continua nel suo percorso nel torneo cercando di migliorare gara dopo gara.

Del resto in tutti gli impegni di campionato le ragazze arzanesi hanno dimostrato di potersela giocare con tutte le avversarie del girone meritando la posizione di classifica raggiunta. Nella partita di andata la squadra arzanese prevalse con il punteggio di 3-1.

A fare il punto sul momento attraversato dalla Luvo Barattoli Arzano ci pensa il libero Valeria Piscopo (nella foto): “Una stagione che ci continua a regalare soddisfazioni. Le cose vanno meglio del previsto, volevamo arrivare in zona playoff e per questo abbiamo cominciato a lavorare con serietà fin dal primo giorno. L’obiettivo resta lo stesso ma se riusciamo a mantenere anche quello che abbiamo già conquistato la nostra soddisfazione sarà ancora maggiore. Andiamo in campo per divertirci e i risultati ci incoraggiano”.