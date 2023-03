Reazioni ai vaccini, chi soffre chiede di non essere più invisibile

Pian piano stanno nascendo studi e ricerche su quelle che sono le reazioni avverse al vaccino. Cittadini assistiti da sanitari e giuristi iniziano ad associarsi per informare il resto della popolazione sulle loro sofferenze. È questa la mission del comitato “Ascoltami” che questo sabato 18 marzo, dalle ore 10 alle ore 18 allestirà banchetti informativi in 15 città italiane. A Napoli, in particolare, stanzieranno in Salita della Grotta, lo slargo davanti alla metro di Mergellina, con lo slogan “Uniti per non essere invisibili”. Verrà anche proposta una raccolta firme per portare in Parlamento quattro richieste specifiche a tutela dei danneggiati da “vaccino”.

Il comitato “Ascoltami” che è impegnato anche nella proiezione del docufilm “Invisibili” di PlayMasteMovie in tutta Italia, si è formato infatti per volontà di un gruppo di persone vaccinate che avrebbero subito danni gravi dopo il vaccino ritrovandosi poi ignorate dalle istituzioni. Lo slogan “Reazioni avverse. Uniti per guarire” esprime l’obiettivo del comitato: fare in modo che nessuno possa più girarsi dall’altra parte di fronte a un essere umano che soffre, aldilà di ogni ideologia e divisione sociale che di fronte ad una malattia devono passare in secondo piano. Qui infatti non si tratta di No Vax, ma di persone che comunque si sono sottoposte al vaccino. Dal comitato fanno inoltre sapere che non si daranno assolutamente consigli ma che si vuole solo informare, sensibilizzare società e istituzioni e la comunità scientifica, per arrivare ad avere delle diagnosi e delle cure per delle persone che soffrono.