Europa Verde verso le amministrative: alleanze e strategie al servizio del centro-sinistra

Autonomia ai territori e sinergia con gli organismi di partito per la composizione delle liste in vista delle prossime elezioni comunali, a patto però che non siano di destra.

Questa la sintesi della strategia che Europa Verde intende adottare in vista della prossima tornata amministrativa. La decisione arriva al termine della riunione fra i commissari regionali di Europa Verde Fiorella Zabatta e Vincenzo Peretti che, in compagnia del leader nazionale Angelo Bonelli, hanno incontrato i coportavoce provinciali del partito e i referenti dei Comuni della provincia di Napoli che saranno chiamati al voto amministrativo i prossimi 14 e 15 maggio.

I commissari hanno portato l’attenzione anche sugli eventi da organizzare lungo il percorso concentrandosi sulle strategie da adottare per avere la migliore risposta possibile dalle urne.

