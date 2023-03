Successo di pubblico per la domenica ad ingresso gratuito del 5 marzo 2023 al Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Successo di pubblico al Museo e Real Bosco di Capodimonte per la prima domenica del mese ad ingresso gratuito promossa dal Ministero della Cultura. Sono stati oltre 3800 i visitatori che hanno scelto le sale della Reggia per ammirare la Collezione Farnese, la Collezione De Ciccio, la sezione dell’Armeria Reale, le sale dell’Appartamento e visitare la mostra Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli a cura di Patrizia Piscitello e Stefano Causa. Come sempre sono state molto apprezzate le note al pianoforte del Maestro Rosario Ruggiero e le performance degli attori della Compagnia Arcoscenico, tutte attività a cura dell’Associazione MusiCapodimonte.

E quasi 4mila anche i fruitori del Real Bosco che, grazie alla bella giornata di sole, hanno trascorso momenti di relax nella Tisaneria-Bistrot o facendo una passeggiata tra i viali alberati.

In tanti, poi, hanno condiviso le emozioni dei momenti trascorsi a Capodimonte, nel museo e nel bosco, sugli account ufficiali (Facebook museodicapodimonte, Twitter capodimonte_mus e Instragram museoboscocapodimonte) utilizzando l’hastag #domenicalmuseo.

Commenti

commenti