Otto Marzo al Poggio, il ristorante sociale di Gesco

Menù speciale musica, balli di gruppo e karaoke per la Festa della Donna

NAPOLI – Un’occasione per rivedere una vecchia amica, dedicare una coccola alla mamma o condividere quello che resterà poi un bel ricordo con le proprie figlie. Alla Giornata internazionale delle donne che ricorre mercoledì 8 marzo il ristorante il Poggio dedica un menù speciale.

Si incomincia con una nuova bevanda in osmosi di frutta e tacos della chef per poi proseguire con una serie di antipastini sfiziosi: perle di bufala e prosciutto crudo irpino, crocchè di patate e salsa al parmigiano, fiore ripieno di mousse alla mortadella e crema di pistacchio e bruschetta con datterino giallo, pesto di rucola e stracciatella di bufala. Dopo una degustazione di pizze si prosegue poi con un risotto allo zafferano con battuto di Angus affumicato e panna acida di bufala per poi concludere con una golosità a tema: la torta mimosa.

Diversi momenti di intrattenimento musicale allieteranno la serata e, alle più vivaci, sono dedicati balli di gruppo e karaoke.

In spaziosi locali arredati con gusto, con cucina a vista, Il Poggio offre una buona scelta di piatti preparati con sapienza e ingredienti genuini, a prezzi contenuti. Qui l’offerta dei piatti tipici della tradizione napoletana come il ragù e la genovese disponibili anche per l’asporto, si affianca a quella delle pietanze della cucina vegetariana, ai gustosissimi i panini e all’ottima pizza.

Il Poggio nasce nel 2016 da una vecchia fabbrica in disuso, grazie a un’azione di riqualificazione urbana realizzata dal gruppo Gesco con il supporto della Fondazione Vodafone. Oggi è un ristorante a forte vocazione sociale, con personale giovane e altamente qualificato, scelto prioritariamente da famiglie in situazioni di difficoltà e adeguatamente formato, che al Poggio ha trovato una chance per il futuro.

Costo della cena completa

35 euro a persona (acqua, bibite analcoliche e vino inclusi)

Info & prenotazioni tel. 3459720798

www.ilpoggionapoli.it

Facebook: Il Poggio Napoli

Il menù dell’Otto Marzo

Entrée

Bevanda in osmosi di frutta e tacos dello chef

Antipasti

Perle di Bufala e prosciutto crudo irpino, crocchè di patate e salsa di parmigiano, fiore ripieno di mousse alla mortadella e crema di pistacchio, bruschetta con datterino giallo, pesto di rucola e stracciatella di bufala

Degustazione di pizze

Risotto allo zafferano con battuto di Angus affumicato e panna acida di bufala

Dessert

Torta Mimosa

Vini delle cantine Selvanova

