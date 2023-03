Quarto, iniziativa contro la violenza sulle donne

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Ci avviciniamo, anche quest’anno, alla “famosa” ricorrenza dell’8 marzo, una ricorrenza vista da molti come giornata di festeggiamenti tra donne, ma da tanti altri come una giornata di sensibilizzazione per lottare contro la violenza sulle donne.

E tra i tanti modi per combattere la violenza sulle donne e per implementare l’empowerment femminile e l’autodeterminazione, spicca quello di Michele Cerlino, socio insieme a Mariapia Fernandez, di un negozio di abbigliamento a Quarto, che da sempre ha fatto delle battaglie sui diritti civili e sociali il suo punto di forza.

E così, con l’arrivo del mese di marzo, mese da sempre dedicato alle donne, la vetrina del suo negozio si è riempita dei nomi di tutte le donne vittime di violenza nel 2022, di scarpe rosse e soprattutto di nomi di donne che si sono distinte in politica, nell’arte, nelle scienze, nella matematica.

Non è un caso che il negozio venda abbigliamento femminile, ed è altrettanto importante sottolineare che normalmente c’è un via vai di donne, giovani ed adulte, che acquistano da Michele, tra l’altro in una realtà di provincia dove la battaglia per i diritti civili è un pochino più complicata che nelle grandi città come Napoli.

Il nostro auspicio è che Michele possa essere un simbolo di forza e riscatto per tutte le donne di Quarto, e perché no, magari qualche donna che finora è rimasta in silenzio per paura, possa decidere di denunciare o anche intraprendere un percorso verso l’indipendenza e l’autorealizzazione.

Grazie Michele per quello che fai ogni giorno, e grazie soprattutto per i tuoi modi alternativi ma molto profondi di portare avanti le tue battaglie.

