“Perzechella”, Rosanna Bazzano esce con una nuova favola

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Bambini e ospedale è un binomio che non vorremmo mai vedere, ma questa non è una storia strappalacrime ma è una parentesi bella, è una storia di bambini e di sorrisi, di chi i bambini li vuole aiutare col cuore e a cominciare dal cuore.”

Si presenta il 12 marzo alle 11:30 alla Feltrinelli di via dei Greci, 70 (traversa di via Toledo)Saranno presenti, l’autrice Rosanna Bazzano, la disegnatrice Maria Miele, la dottoressa Dalila Barretta in qualità di psicologa clinica e psicoterapeuta, la Mea Edizioni.

Rosanna Bazzano e` nata a Floridia (SR), oggi vive e gestisce un Caffè letterario a Napoli. Nel 2009 pubblica l’autobiografia poetica “L’Olivo Saraceno”. Nel 2012 “Lune d’agosto”, Intra Moenia edizioni.Sempre del 2012 è la favola poetica “Gelsomina e il pupazzo di neve”, Iemme edizioni.e ancora nel 2012 il libro di ricette filastroccate per bambini “Il Mangiarime”, Iemme edizioni, su ricette della chef stellata Rosanna Marziale, con la quale nel 2013 esce con un nuovo volume: “Il nuovo Mangiarime”, Iemme edizioni.Nel 2014, l’antologia “Incontrati a Caserta”, cinque poeti campani e un editore svizzero, ed. alla chiara fonte, Lugano.Nel 2020 Na terra nova, Oédipus edizioni, volume di poesie e traduzioni in lingua napoletana. Nel 2021 “Zia Natascia” racconto in edizione pregiata per la collana Carte e cartuscelle, della Langella edizioni.Questo del 2022, “Perzechella”, Mea edizioni, è il suo quarto libro per bambini.

Su internet: Blog: lolivosaraceno.blogspot.it; Profilo privato: Rosanna BazzanoPagina Facebook: Rosanna BazzanoPagina Facebook: Il tempo del vino e delle rose caffè – bistrot letterarioPagina Facebook: La poesia al tempo del vino e delle rose

Il tempo del vino e delle rose Caffè letterario piazza Dante 44/45, Napoli Info 081 014 5940

Commenti

commenti