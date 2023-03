BANDO DECIMA EDIZIONE PREMIO NAZIONALE AMATO LAMBERTI

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’Associazione Amato Lamberti bandisce un concorso per l’assegnazione di tre premi da 1.000 euro ciascuno per tesi di #Laurea Magistrale e per tesi di #Dottorato che riguardino i temi della #criminalità organizzata, dei traffici criminali, dei reati ambientali, della corruzione e delle economie illegali, delle vittime delle #mafie e delle #violenze, anche condotte con metodo etnografico e/o con ausilio di strumenti audiovisuali.

Potranno essere proposti lavori di tesi di laurea Magistrale e di Dottorato, elaborati in qualsiasi #Università italiana o, per livelli equipollenti, estera. Saranno accettate solo le tesi discusse nell’ultimo quinquennio (dal 2018 in poi) e che non siano già state proposte nelle edizioni precedenti del Premio Lamberti.

I partecipanti dovranno far pervenire l’elaborato entro il 02 maggio 2023, esclusivamente, in formato PDF tramite e-mail all’indirizzo segr. associazioneamatolamberti@ gmail.com specificando che l’opera concorre al “Premio Nazionale Amato Lamberti”.

Il lavoro controfirmato con nome e cognome dell’autore dovrà essere accompagnato da una documentazione in cui saranno riportate le seguenti informazioni:

• Identificazione dell’autore (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail) e data.

• Domicilio e numero di Carta di Identità o passaporto o altro documento ufficiale di identificazione.

• Dichiarazione del carattere originale dell’opera che si presenta.

• Dichiarazione della piena titolarità dei diritti dell’opera da parte dell’autore.

• Dichiarazione di accettazione da parte dell’autore di tutte le condizioni stabilite dal Premio Amato Lamberti.

L’Associazione Amato Lamberti terrà informati i partecipanti attraverso i comunicati stampa e le pagine social. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle seguenti condizioni:

1.L’assenso del partecipante alla divulgazione dell’opera presentata, qualora essa risulti

vincitrice o finalista del Premio.

2.La garanzia da parte del partecipante, che solleva da qualsiasi responsabilità l’Associazione Amato Lamberti, della titolarità e originalità dell’opera presentata e inoltre che essa non sia copia o modificazione totale o parziale di altra opera propria o altrui. La presentazione dell’opera di per sé garantisce l’impegno da parte del suo autore a non ritirarla dal concorso.

Il conferimento del Premio sarà deliberato dalla Commissione Scientifica, dal Presidente dell’Associazione ‘Amato Lamberti’, Roselena Glielmo, dal Presidente del Premio, Nino Daniele e dal Presidente onorario, Franco Roberti, già Procuratore Nazionale Antimafia.

La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avverrà in seduta pubblica presso la sala Giunta di Palazzo San Giacomo,

#Napoli, il 20 giugno 2023.

