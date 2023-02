VENTISETTESIMA GIORNATA CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A: NAPOLI UNITED-MADDALONESE 2-0

Terzo risultato utile consecutivo, seconda vittoria di fila ed una classifica apertissima che rende il campionato entusiasmante. E’ ora di accelerare e gli uomini di mister Maradona conquistano altri tre punti preziosi imponendosi con personalità ed efficacia contro la Maddalonese. Parte bene il Napoli United con Barone, Ciranna e Renelus tra i più propositivi. Al 7′ punizione di Ciranna per poco non insacca di testa Baumwollspinner. Al 10′ Renelus sempre veloce sulla fascia destra dà palla a Ciranna che a sua volta serve Accietto ma la palla è fuori. Ancora scatenato Renelus al 13′ che si libera degli avversari con varie finte. Il suo tiro attraversa l’area e si spegne sul fondo senza trovare la deviazione vincente. Al 15′ gol divorato da Accietto. Il solito Renelus serve un’ottima palla da mettere solo dentro, ma da due passi Accietto non finalizza il facile tap-in. I leoni insistono e al 21′ arriva la rete del meritato vantaggio. Va alla conclusione Pelliccia dalla sinistra, il tiro è respinto ma si fa trovare pronto Renelus che non sbaglia. Il monologo dei padroni di casa vede al 26′ protagonista Diakhaby che sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ciranna non centra la rete. Nel finale di primo tempo Renelus si esibisce in rovesciata, tiro fuori.

La ripresa non è particolarmente emozionante con la Maddalonese che non si rende mai veramente pericolosa. Al 18′ da segnalare lo scarico di Solpietro dopo un’azione insistita dei casertani. Al 23′ punizione per il Napoli United: Arario per la testa di Diakhaby che non inquadra lo specchio della porta. Al 25′ la Maddalonese rimane in dieci per l’espulsione di Della Monica. Fallo da ultimo uomo su Accietto. Punizione dal limite dell’area battuta da Barone ma Cerreto respinge. Al 28′ il raddoppio dello United è a firma di Arario che realizza con un bel tiro a giro. Girandola di sostituzioni ma la gara non ha più nulla da dire. Vittoria meritata e ora testa al prossimo impegno fuori casa contro il Sant’Antonio Abate.