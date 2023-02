PALLAVOLO LUVO BARATTOLI ARZANO SUPERA BARONISSI E VA IN FUGA: +5 SULLA SECONDA

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

P2P BARONISSI 0

(25-18; 25-13; 25-17)

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 9, Piscopo V. (L), Passante 13, Aquino 8, Suero 7, Allasia 2, Palmese 12, Silvestro, Carpio, Bianco, Putignano. Non entrate: Dello Iacono e Rinaldi. All. Piscopo A.

Baronissi: Liguori 6, Silvestrini 7, Napolitano, Staffini, Vianello, Fanella 1, Del Vaglio 3, Marchesano 3, Andeng 5, Sanguigni 6. Non entrate: Alikaj e Grillo. All. Castillo

Arbitri: Mastrogiovanni e Montauti di Latina

Note. Durata set: 22’; 25’; 20’. Battute sbagliate Arzano 7 Baronissi 11; Battute punto: Arzano 6 Baronissi 5, Muri Arzano 5 Baronissi 6.

ARZANO – Tutto facile per la capolista che impiega poco più di un’ora per avere la meglio sul Due Principati Baronissi. La squadra ospite arriva a questo appuntamento con una striscia positiva che lasciava presagire una gara equilibrata ed invece una volta in campo le cose sono andate in maniera diversa.

Dopo lo 0-3 iniziale, la Luvo Barattoli Arzano trova il pari con un muro di Passante, ci pensa sempre il capitano a regalare il primo vantaggio alla sua squadra: 6-5. Il set resta equilibrato fino al 14-13, poi la squadra di casa ingrana la marcia giusta e chiude sul 25-18.

Dal secondo set non c’è più partita. Anche qui pochi punti in equilibrio (5-4) e poi Luvo Barattoli avanti tutta. A nulla valgono tutti i tentativi di mischiare le carte, il divario diventa netto e finisce 25-13. Passante e Palmese con 13 e 12 punti saranno le migliori realizzatrici della serata.

Nel terzo set coach Antonio Piscopo manda in campo anche Silvestro, Putignano e Sofia Carpio che non nasconde il suo entusiasmo: “Siamo riuscite a giocare una partita senza sbavature. Una vittoria meritata che ci ripaga del lavoro che facciamo in settimana”.

La capolista Luvo Barattoli Arzano allunga così a quota 36 punti in classifica, cinque lunghezze in più della seconda classificata Farmacia Schultze alla vigilia dello scontro diretto.

Sabato prossimo delicata trasferta in casa del Santa Teresa di Riva che in questo turno di campionato le ha prese in casa del Melendugno arrendendosi col punteggio di 3-0.

Commenti

commenti