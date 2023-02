Città Metropolitana di Napoli, al via format tv per scoprire bellezze nascoste

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Tutto pronto per “Fuori dal comune”, il nuovo format di Canale 9 che andrà in onda il venerdì alle ore 12, dove il Consigliere della città Metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo racconterà i luoghi più insoliti e segreti della Città Metropolitana di Napoli. Si partirà, appunto, dall’esterno del Palazzo Comunale per poi raggiungere luoghi fuori dal comune. Un viaggio attraverso le bellezze e le tradizioni dei nostri territori. Ampio spazio sarà dato anche al settore gastronomico, attraverso ricette raccontate e cucinate in diretta dai protagonisti. Altra chicca del format sarà un’intervista al Sindaco del comune visitato, dove il primo cittadino risponderà alle domande più insolite, intime e personali. Ennesimo atto d’amore del Consigliere Cirillo, verso l’arte, la cultura, i luoghi e le antiche tradizioni della Città Metropolitana di Napoli.

Commenti

commenti