VENTISEIESIMA GIORNATA CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A: SAVOIANAPOLI UNITED 0-2

Una vittoria importante che tiene viva la lotta per la zona playoff. Segnali incoraggianti erano arrivati già la scorsa settimana in casa dell’Acerrana ma era arrivato solo il pareggio. Questa volta i tre punti che sono una boccata di ossigeno e di speranza per il futuro. Il Napoli United parte subito bene e al 7′ minuto passa subito in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Barone ci arriva Oliva che di potenza la mette dentro. I leoni padroni del campo con tante occasioni create ma non finalizzate. Al 15′ Renelus, tra i più propositivi, dalla destra mette al centro per Guadagni ma da due passi si fa respingere il tiro. Lo United è sempre in attacco e sulla sinistra provano a colpire Guadagni e Pelliccia tra i migliori. Sponda bianchi nulla di particolare da segnalare se non un tiro di Carnicelli al 20′ ma interviene sicuro Giordano e un’azione pericolosa al 31′ con Strazzullo che cade nel momento del tiro in rete. Gli uomini di mister Maradona hanno l’opportunità di raddoppiare al 36′. Ottima palla di Pelliccia per Guadagni che da due passi si fa respingere il tiro. La palla rimane ancora nei pressi dell’area ma né Renelus né ancora Guadagni riescono ad inquadrare lo specchio della porta. Nella ripresa subentrano Ciranna e Arario al posto di Pelliccia e Guadagni. Al 13′ squillo del Savoia con Sicuro dalla destra ma la palla è fuori. Gara che non racconta particolari emozioni. Ancora cambi per i leoni con Cittadini e Scognamiglio che prendono il posto di Giordano e Accietto. E al 30′ il lampo di Renelus riaccende il match e porta il Napoli United in doppio vantaggio. Nei 5 minuti di recupero è ancora lo United a farsi sotto ma a mangiarsi il gol dello 0-3 in ben tre occasioni: Cittadini serve Arario ma la palla è alta, ancora Cittadini che questa volta passa a Renelus ma la sfera è di nuovo sopra la traversa e nel finale è lo stesso Cittadini a divorarsi il gol. Si chiude così il match con i leoni che nella prossima giornata affronteranno al Vallefuoco la Maddalonese.