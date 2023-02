Visita guidata “La vita senza amore, dimmi tu che vita è…”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

A cura de Le Nuvole

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Nella settimana in cui si è festeggiato l’amore, il Museo e Real Bosco di Capodimonte in collaborazione con Le Nuvole, propone una visita guidata tra i capolavori delle collezioni del museo per immergersi in passioni, tradimenti, amori indissolubili e tormentati.

Durata: 1 ora

Costo: 7 euro + il biglietto di ingresso al sito

La visita è gratuita per i bambini sotto gli 8 anni

Ingresso al Museo gratuito per gli under 18 e costa 2 euro per le persone tra i 18 e i 25 anni

Prenotazioni al seguente link

https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/le-visite-speciali-al-museo-di-capodimonte/

Il pubblico è invitato a condividere le emozioni dei momenti trascorsi a Capodimonte, nel museo e nel bosco, sugli account ufficiali:

Facebook museodicapodimonte

Twitter capodimonte_mus

Instragram museoboscocapodimonte

