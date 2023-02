Carnevale di Casoria: dal 16 al 21 febbraio, eventi, laboratori di cartapesta e sfilate

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Torna la magia del Carnevale a Casoria dopo diversi anni di assenza. Gli eventi che si svolgeranno dal 16 al 21 febbraio sono stati organizzati dal settore cultura diretto dall’assessore Vincenzo Russo. Si parte nelle giornate del 16 e del 17 febbraio ches aranno dedicate esclusivamente alle scuole del territorio.

Nella giornata del 16 febbraio le mascotte di carnevale incontreranno i piccoli alunni presso le scuole. Invece, nella giornata del 17 febbraio, dalle ore 10, gli alunni accompagnati dai loro insegnanti parteciperanno al momento di festa che si terrà nella villa comunale di via Pio XII, dove troveranno animatori, spettacoli e laboratori di pittura. La mattinata si concluderà con una sfilata delle scuole che partirà dalla villa comunale di via Pio XII e terminerà nel Parco Michelangelo. Ogni scuola potrà realizzare striscioni e festoni che i partecipanti potranno portare lungo il corteo.

Gli alunni delle scuole potranno partecipare anche al contest del miglior disegno di Carnevale attraverso un elaborato che consegneranno nelle giornate del 17 febbraio. La valutazione dei progetti sarà effettuata da una giuria e i migliori riceveranno dei gadget. Il fulcro degli eventi sarà al Parco Michelangelo e alla villa comunale di via Pio XII con spettacoli di magia ed animazione e la presenza di diversi personaggi amati dai più piccoli. Gran finale il giorno di Martedì Grasso con la possibilità per i bambini di scattare una foto col proprio beniamino oltre che di partecipare ai laboratori. L’assessore alla Cultura l’avv. Vincenzo Russo ha riferito: “Dopo diversi anni ritorna il carnevale a Casoria. Stiamo mettendo in atto quel processo di partecipazione ed aggregazione che tanto è mancato alla nostra comunità, partendo ovviamente dai più piccoli. Tante iniziative dal 16 al 21 febbraio, vi aspettiamo numerosi”.

