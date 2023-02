TAEKWONDO: CAMPIONATI ITALIANI CADETTI CINTURE ROSSE – NERE A BARI 11/12 FEBBRAIO 2023

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Si sono svolti al Palaflorio di Bari i Campionati italiani Cadetti Cinture Nere e Cadetti Cinture Rosse l’11 e il 12 febbraio 2023.

La società sportiva Flat, diretta dal maestro Ludovico Caputo, conquista il primo posto sul podio con il Taekwondo, grazie all’atleta Romano Chiara.

Chiara, cintura rossa – 37 kg, usando la determinazione come suo punto di forza, mette al tappeto tutte le avversarie della sua categoria, classificandosi al primo posto con il titolo di CAMPIONESSA ITALIANA MADAGLIA D’ORO.

Bottone Bruno, atleta della società sportiva Flat e cintura rossa categoria – 45 kg, conquista invece la medaglia di bronzo.

I campionati sono stati un successo per la società sportiva, ma nuove sfide attendono gli atleti per entrare a far parte della squadra campana.

Commenti

commenti