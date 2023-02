San Valentino al Poggio, il ristorante sociale di Via Poggioreale

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il Poggio

Via Poggioreale 160 C

Napoli

NAPOLI – È una cena romantica tra tradizione e innovazione quella che propone il ristorante Il Poggio di Via Poggioreale 160 C per la serata di San Valentino 2023.

Domani, martedì 14 febbraio, lo chef Fabio Ventola ha ideato un menù a tema di cui godere con la persona amata. Dopo una entrée sorprendente con prosecco e macarons salati, si passerà dallo sbocciato di zucca ai tonnarelli cacio e pepe con tartarre di gamberi rosa, dalla tagliatina di scottona ai tentacoli di polpo su turbante di friarielli. E poi ancora sfiziose polpettine di pesce, bruschetta con crema di mascarpone al salmone, soffici nuvole di pasta soffiata e goduriosi ravioli allo scarpariello, per un menù che coniuga leggerezza e gusto.

E il gran finale sarà rigorosamente dolce, con tiramisù di mascarpone e panna cotta ai frutti di bosco.

In spaziosi locali arredati con gusto, con cucina a vista, Il Poggio offre una buona scelta di piatti preparati con sapienza e ingredienti genuini, a prezzi contenuti. Qui l’offerta dei piatti tipici della tradizione napoletana come il ragù e la genovese disponibili anche per l’asporto, si affianca a quella delle pietanze della cucina vegetariana, ai gustosissimi i panini e all’ottima pizza.

Il Poggio nasce nel 2016 da una vecchia fabbrica in disuso, grazie a un’azione di riqualificazione urbana realizzata dal gruppo Gesco con il supporto della Fondazione Vodafone. Oggi è un ristorante a forte vocazione sociale, con personale giovane e altamente qualificato, scelto prioritariamente da famiglie in situazioni di difficoltà e adeguatamente formato, che al Poggio ha trovato una nuova chance per il futuro.

Costo della cena completa

70 euro a coppia (acqua, bibite analcoliche e vino inclusi)

Info & prenotazioni tel. 3459720798

www.ilpoggionapoli.it

Facebook: Il Poggio Napoli

Ufficio Stampa: stampa@ilpoggionapoli.it

Il menù di San Valentino

Entrée di Benvenuto

Macarons salato e prosecco degli innamorati

Antipasti

Sbocciato di zucca ripieno di mortadella, pistacchi e salsa allo zafferano

Nuvola di pasta soffiata con fonduta di parmigiano Reggiano 24 mesi e speck del Trentino

Polpettine di pesce su purea di patate viola e chips al lime

Bruschetta con crema di mascarpone al salmone e marmellata della passione

Primo a scelta tra:

Tonnarelli cacio e pepe con tartarre di gamberi rosa

Ravioli alla scarpariello ai 3 pomodorini con stracciatella di bufala

Secondo a scelta tra:

Tagliatina di scottona su battuto di pomodorini, pesto di rucola e salsa al parmigiano

Tentacoli di polpo su turbante di friarielli

Dessert

Tiramusù al mascarpone

Panna cotta ai frutti di bosco

Vini delle cantine Selvanova

