Giovanni Ciriello, un giovane giurista napoletano in finale nel talent 4cLegal Academy

NAPOLI – È Giovanni Ciriello, esperto in Diritto dell’innovazione, il giovane giurista partenopeo che è riuscito a conquistarsi la finale della quarta edizione di 4cLegal Academy, il primo talent show che attraverso sfide, confronti e momenti di formazione mette al centro il nuovo mercato legale.

“Sono molto contento di essere tra i finalisti di questa edizione – dice Ciriello – e ringrazio i giudici che seguendo me e gli altri concorrenti in questo percorso entusiasmante, mi hanno permesso di arrivare in finale. Non so e non è detto che sia io ad ottenere il titolo di Legal Talent of the Year 2023, ma è grande la soddisfazione per aver raggiunto questo primo traguardo”.

Ciriello gareggia nella quarta edizione del “talent del mercato legale” rivolto ai laureandi o laureati in Giurisprudenza al di sotto dei 27 anni, trasmesso in prima TV sul canale Sky 511 di BFC Media Forbes Italia, e ambisce a conquistare l’ambito primo posto che l’anno scorso è andato a un altro talento meridionale (il giurista di Biancavilla Marco Ingiulla). Un talento nostrano che potrebbe finire sul podio e confermare che dalla Campania possono sprigionarsi le energie migliori, energie in grado di comprendere e incidere su tutte le trasformazioni in corso compreso il nuovo mercato legale.

