Napoli bissa gli abitanti del pianeta sui social. Gianni Lepre: “Cultura, enogastronomia, artigianato d’eccellenza e paesaggio il segreto”

NAPOLI – Con 17 miliardi di visualizzazioni su TikTok, Napoli si conferma capitale del Belpaese e del Mediterraneo. #Napoli non è solo un hashtag di tendenza, ma un marchio che sui social media schizza in vetta a tutte le classifiche. In Italia, al secondo posto c’è Roma, seguita da Milano. La base del successo partenopeo è la cultura, insieme all’enogastronomia, al grande artigianato d’eccellenza e alla bellezza dei paesaggi. “Napoli e la Campania ospitano un numero consistente dei beni culturali italiani. Questo fa della città e della regione le mete per antonomasia del turismo culturale, enogastronomico e paesaggistico. Il ministro Sangiuliano sta spingendo molto affinché anche i nostri territori riaprano i loro scrigni e permettano al mondo intero di godere di inestimabili bellezze. Non solo musei nel senso classico del termine, archeologia, arte, cinema e la grande tradizione teatrale, ma anche quel tessuto di tradizioni popolari, artigianato, gastronomia e street art di cui Napoli è la capitale indiscussa”, ha commentato Gianni Lepre, economista e consigliere del Ministro della Cultura con delega alle PMI, Reti e Distretti Produttivi e Artigianato d’Eccellenza.

