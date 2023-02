PALLAVOLO Luvo Barattoli Arzano domani in campo a Torre Annunziata

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La Luvo Barattoli Arzano capolista del campionato di serie B1 femminile ritorna in campo a Torre Annunziata per la ripresa del campionato. Il girone di ritorno inizia con una sfida che si rinnova contro una formazione che ha sempre dato il massimo per cercare di fare bella figura al cospetto del team di coach Antonio Piscopo.

L’eccessiva frammentazione del campionato di quest’anno ha tenuto a lungo le atlete lontane dalla tensione agonistica, quella di domani (sabato 4 febbraio 2022) sarà l’occasione giusta per tuffarsi a capofitto negli impegni ufficiali e proseguire nel migliore dei modi questo campionato che ha già regalato tante soddisfazioni come il titolo di capolista d’inverno e il diritto a disputare la Final Four di Coppa Italia.

Ha incontrato più volte la Fiamma Torrese nel corso della sua militanza con la maglietta della Luvo Barattoli Arzano Nicole Putignano che racconta: “Ho giocato tante volte questa partita ed ogni volta l’adrenalina è sempre molto alta. Il derby è un incontro particolare nel quale ogni squadra ci tiene ad ottenere il massimo. La Fiamma Torrese ha impensierito quasi tutte le squadre che ha affrontato e sicuramente anche contro di noi ci tiene a fare bella figura”.

Uno sguardo al rendimento della Fiamma Torrese. Dopo il girone di andata la formazione allenata dall’esperta Adelaide Salerno occupa l’ottavo posto della classifica. Le oplontine hanno vinto 4 delle 11 gare disputate realizzando un bottino di 14 punti. La squadra di casa è fra quelle che ha giocato il maggior numero di set: ben quattro sfide sono arrivate al tie-break. In una sola occasione però è arrivata la vittoria da 2 punti.

“Le pause continue alle quali siamo sottoposte in questo campionato non ci fanno di certo perdere la contrazione. Abbiamo spalmato lavoro e concentrazione per tirarle fuori al momento giusto. Questa è una di quelle occasioni nelle quali siamo chiamate a dare il massimo. Dobbiamo proseguire il nostro bel cammino e vedere alla fine dove saremo riuscite ad arrivare” conclude Nicole Putignano.

Si gioca alle ore 18 nella struttura di via Bottaro 86 a Torre Annunziata. Arbitri dell’incontro Giuseppe Mastronicola e Maurizio Martini.

Il derby di Torre Annunziata conclude una settimana davvero ricca per l’Arzano Volley, nel corso della quale è arrivata anche la lieta novella della convocazione azzurra per la giovane palleggiatrice Giada Ianuale. L’atleta parteciperà al prossimo collegiale del Club Italia Sud ed avrà modo di essere osservata da vicino da quanti curano la selezione delle pallavoliste per le varie rappresentative giovanili dell’Italvolley.

